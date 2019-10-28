Мужчина отказался съезжать с дачи под Гродно и его привязали к дереву

Новости Беларуси. В Гродненском районе мужчину привязали к дереву за отказ съехать с дачи.

По информации УВД Гродненского облисполкома, супруги, которым пошел уже шестой десяток лет, поругались. Пара развелась более 10 лет назад, но жила в общей квартире.

Недавно женщина сдружилась с двумя 30-летними мужчинами, с которыми периодически выпивала. Компания однажды решила, что бывший муж новой знакомой лишний в квартире и намекнули ему, что нужно покинуть помещение.

Чтобы избежать конфликтов, мужчина уехал жить на дачу под Гродно. Но компания приехала туда и начала выживать экс-супруга знакомой из дома. 24 октября молодые люди вновь приехали на дачу. Мужчина открыл дверь сам, но отказался покидать дом.

После этого мужчины попросили показать дорогу к ж/д станции, на пути к которой набросились на бывшего мужа женщины, привязали его к дереву скотчем и убежали.

Потерпевший освободился самостоятельно спустя час, добрался к соседям и сообщил о случившемся правоохранителям.

Нападавшие были задержаны на съемной квартире в Гродно.

Их противоправным действиям дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подобные деяния предусмотрена по статье «Незаконное лишение свободы».