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Мужчина отказался съезжать с дачи под Гродно и его привязали к дереву

28 октября 2019 13:21
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Новости Беларуси. В Гродненском районе мужчину привязали к дереву за отказ съехать с дачи.  

По информации УВД Гродненского облисполкома, супруги, которым пошел уже шестой десяток лет, поругались. Пара развелась более 10 лет назад, но жила в общей квартире.  

Недавно женщина сдружилась с двумя 30-летними мужчинами, с которыми периодически выпивала. Компания однажды решила, что бывший муж новой знакомой лишний в квартире и намекнули ему, что нужно покинуть помещение.  

Чтобы избежать конфликтов, мужчина уехал жить на дачу под Гродно. Но компания приехала туда и начала выживать экс-супруга знакомой из дома. 24 октября молодые люди вновь приехали на дачу. Мужчина открыл дверь сам, но отказался покидать дом.  

После этого мужчины попросили показать дорогу к ж/д станции, на пути к которой набросились на бывшего мужа женщины, привязали его к дереву скотчем и убежали.  

Потерпевший освободился самостоятельно спустя час, добрался к соседям и сообщил о случившемся правоохранителям.  

Нападавшие были задержаны на съемной квартире в Гродно.  

Их противоправным действиям дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подобные деяния предусмотрена по статье «Незаконное лишение свободы».  

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# Нападение # происшествия

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