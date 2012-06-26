Мозырские сатанисты снова осквернили православные храмы

Новости Беларуси. «Сегодня ночью в Мозыре неизвестные осквернили два православных храма - Архистратига Михаила и Сергия Радонежского», - сообщает Мозырский райотдел Следственного комитета Беларуси. Судя по почерку, это были т.н. сатанисты. В обоих зданиях выбиты окна, на стенах оставлены надписи, нарисованы перевернутые кресты и пентаграммы. В помещении злоумышленники повредили иконы, нацарапав на них сатанинский символ – пентаграмму, погнули металлические распятия и порвали страницы Евангелие 19-го века.

«По обоим фактам возбуждено уголовное дело по ст. 341 УК РБ «Осквернение сооружений и порча имущества. Проводятся поисково-розыскные мероприятия. Особое внимание уделяется гражданам, которые привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений», - сообщила главный инспектор отдела информации и связи с общественностью УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Вандалы в столице Полесья не первый раз оскверняют местные церкви. В марте этого года неизвестные на стенах храма Сергия Радонежского нарисовали перевернутые кресты - символ сатанистов. Спустя два месяца был задержан 18-летний местный житель, ранее судимый за кражу и привлекавшийся к административной ответственности. Впоследствии уголовное преследование в отношении него было прекращено ввиду неподтвердившейся причастности к данному преступлению.

Движение сатанистов в этом городе имеет довольно глубокие корни и свою жуткую историю, в которой «граффити» на стенах церквей отнюдь не самое страшное. В предыдущие годы дело доходило до сожжения храмов и даже убийств в «ритуальном стиле». 5 лет назад мозырские сатанисты ночью облили бензином и сожгли церковь Святого Георгия Победоносца, а спустя три месяца пытались устроить пожар в местном костёле, но их задержали. Правоохранительными органами были выявлены две молодежные группировки, члены которых называли себя кланами «Вамфири» и «Кровавая Луна». Лидер первой, причастный к двум убийствам, отбывает 25-летний срок, сообщает «Столичное телевидение».