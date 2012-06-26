Экс-заместитель председателя Могилевского горисполкома 2 года незаконно строил себе дом

Новости Беларуси. Три года с конфискацией имущества. Такой приговор вынес Суд Ленинского района Могилева в отношении бывшего заместителя председателя Могилевского горисполкома и руководителя одной из строительных организаций города.

Как сообщили в Комитете госбезопасности, курируя работу строительной отрасли областного центра, чиновник решил минимизировать затраты на строительство собственного частного дома. Ему помогал директор строительной организации – предоставил спецтехнику, стройматериалы и рабочих без заключения соответствующих договоров и оплаты. Незаконная стройка длилась два года. В результате предприятию нанесен ущерб в крупном размере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Шевцова, сотрудник пресс-группы УКГБ по Могилевской области:

Бывшему чиновнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных обязанностей. Директору строительной организации суд вынес аналогичный приговор, но с отсрочкой его исполнения на 2 года. Обвиняемые с решением суда не согласились и подали кассационные жалобы в областной суд.