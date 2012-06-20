Террорист, захвативший заложников в Тулузе, был арестован после перестрелки

Новости Франции. В Тулузе после перестрелки был арестован 26-летний мужчина, который утром 20 июня захватил четырех заложников в одном из банков города. Кроме него во время проведения спецоперации, по счастью, никто не пострадал.

Преступник, захвативший заложников, объявил себя последователем Мера — исламиста, который убил семь человек в Тулузе в марта — и пособником исламских террористов из «Аль-Каеды». При этом ни подтвердить, ни опровергнуть причастность захватчика к религиозным радикалам власти пока не смогли.

Главным требованием радикала, была возможность выступить перед журналистами в прямом эфире.

В Тулузе в отделении одного из банков 4 человека взяты в плен. Преступник заявил, что представляет «Аль-Каиду»

Новости Франции. Внимание СМИ снова приковано к французской Тулузе. В отделении одного из банков на юге страны четыре человека оказались в заложниках. Несколько минут назад одну из сотрудниц банка террорист отпустил. Территория вокруг банка оцеплена, школа, находящая неподалеку, закрыта.

Преступник заявил о своей принадлежности к исламистской террористической группировке «Аль-Каида» и потребовал прислать переговорщиков из спецназа, причастных к убийству Мохаммеда Мера.

В марте 2012 года Мера, известный как «тулузский стрелок», совершил серию убийств на юге Франции. От его рук погибли семь человек. Сам Мера был застрелен спецслужбами при задержании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.