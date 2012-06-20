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В Бобруйске злоумышленники похитили водонапорную башню стоимостью 8,5 млн рублей

20 июня 2012 13:39
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Новости Беларуси. В Бобруйске районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту необычной кражи. Злоумышленники похитили металлическую водонапорную башню стоимостью 8,5 миллионов рублей. Внимание двух молодых людей объект привлек  возможностью заработать на сдаче металла.

Ранее судимый за кражу житель одной из близлежащих деревень и его товарищ разрезали недействующее сооружение на фрагменты, погрузили в транспорт и увезли. Однако сотрудники милиции быстро вышли на след похитителей. Часть фрагментов башни мужчины уже сбыли.

Злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Кража

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