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Мощный торнадо обрушился на Италию. 40 человек пострадало

29 ноября 2012 08:04
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Новости Италии. Около 40 человек получили ранения и ушибы в результате торнадо, который обрушился на итальянский город Таранто накануне.

Больше всего от разгула стихии пострадал крупнейший металлургический завод Европы. Молния попала в трубу, из которой на несколько десятков метров поднялось пламя. А её обломки упали на линии электропередач, из-за чего временно остановились электрички.

В то же время мощные порывы ветра опрокинули в море подъемный кран с рабочим того же завода. Спасатели и водолазы продолжают поиск мужчины.

Накануне у стен завода прошла многотысячная акция протеста. Недовольство рабочих вызвано решением суда  закрыть производство. В ходе проверки на предприятии выявили ряд  серьёзных нарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Торнадо

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