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20 тысяч человек эвакуировали из-за сильных пожаров в Канаде

01 июня 2023 09:10
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Новости Канады. Около 20 тысяч человек эвакуированы из-за сильных пожаров, которые полыхают в канадской провинции Новая Шотландия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 тысяч человек эвакуировали из-за сильных пожаров в Канаде-1

Спасателям не удается взять стихию под контроль из-за сильного ветра и сухой погоды. Только за сутки площадь возгораний увеличилась на 800 гектаров. Повреждены или уничтожены около 200 домов и построек. Власти провинции объявили чрезвычайное положение и в целях безопасности отключили электричество. Дым от лесных пожаров в Канаде накрыл несколько городов американского штата Массачусетс.

# Пожар # Новости Канады # Фотофакт

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