20 тысяч человек эвакуировали из-за сильных пожаров в Канаде

Новости Канады. Около 20 тысяч человек эвакуированы из-за сильных пожаров, которые полыхают в канадской провинции Новая Шотландия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасателям не удается взять стихию под контроль из-за сильного ветра и сухой погоды. Только за сутки площадь возгораний увеличилась на 800 гектаров. Повреждены или уничтожены около 200 домов и построек. Власти провинции объявили чрезвычайное положение и в целях безопасности отключили электричество. Дым от лесных пожаров в Канаде накрыл несколько городов американского штата Массачусетс.