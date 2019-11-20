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Мошенник из России продал минчанину десять фальшивых монет под видом клада, найденного на стройке

20 ноября 2019 09:06
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Новости Беларуси. Мошенник из России продал жителю Минска под видом клада десять фальшивых монет.

По информации МВД, в столице и регионах были зафиксированы случаи обмана граждан по новому сценарию. Мужчины неславянской внешности на автомобиле с российскими номерами приезжают в город, переодеваются и в образе строителей-гастарбайтеров рассказывают прохожим, что на стройке нашли клад с монетами, ценными столовыми приборами, которые хотят конвертировать в деньги.

На предложение сдать находку государству и получить долю мужчины отвечают, что не хотят «светиться», а готовы просто срочно продать находки в разы дешевле.

Мошенник из России продал минчанину десять фальшивых монет под видом клада, найденного на стройке-1

Фото: МВД

Недавно такой случай произошел в Минске.

Покупателя в своей честности злоумышленник убедил так: поехал вместе с ним в ломбард, но на проверку передал настоящую золотую монету. После того, как ее проверил специалист, доверчивый минчанин купил за 1000 долларов десять фальшивок из дешевого металла. А настоящую монету злоумышленник подменил на поддельную. 

Супруга потерпевшего после его рассказа о сделке засомневалась. Ее опасения подтвердились.

После совершения преступления гастролеры вернулись в Россию. Спустя пару недель в белорусскую столицу приехала новая группа, в составе которой был брат злоумышленника из первой. Он продал жителю Минска бутафорские ценности за 800 долларов.

Мошенник из России продал минчанину десять фальшивых монет под видом клада, найденного на стройке-4

Фото: МВД

Россиянин был задержан с поличным.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники МВД призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на предложения подобных сделок. Подобные случаи были зафиксированы во всех регионах страны. Возможно, что не все потерпевшие обратились к правоохранителям.

В ноябре в Витебске задержаны иностранцы, которые подозреваются в хищении с банковских карт (читать далее).

# Мошенничество # происшествия

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