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В Кобринском районе мужчина украл 30 мобильных телефонов и выручку из салона сотовой связи

19 ноября 2019 15:44
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Новости Беларуси. В Кобрине задержан мужчина, который подозревается в краже мобильных телефонов из салонов сотовой связи.  

По информации МВД, в октябре в Кобринский РОВД обратилась 43-летняя сотрудница салона сотовой связи. Женщина сказала, что не смогла ключом отпереть замок павильона, дверь оказалась открытой.  

Внутри салона оказались разбитые витрины. Пропали 30 мобильных телефонов разных марок, планшет и более 12 600 рублей выручки.  

В Кобринском районе мужчина украл 30 мобильных телефонов и выручку из салона сотовой связи-1

Фото: МВД

Была установлена личность подозреваемого. Это оказался 35-летний житель Пинска. По его месту жительства обнаружили один из украденных телефонов. Мужчина сказал, что 23 телефона продал 50-летнему знакомому и скрыл правду об их криминальном происхождении.  

Подозреваемый задержан. Его действиям будет дана правовая оценка. Часть похищенного изъята.  

В Кобринском районе мужчина украл 30 мобильных телефонов и выручку из салона сотовой связи-4

Фото: МВД

Розыск мужчины осложнял ряд обстоятельств – магазин не был оборудован сигнализацией и системой видеонаблюдения, отсутствовали защитные роллеты – это позволило проникнуть в помещение путем подбора ключа.  

В конце минувшей недели гомельчанин сделал проигрышную ставку и взломал терминал, чтобы забрать деньги – здесь подробнее.  

# Кража # происшествия

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