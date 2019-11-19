В Кобринском районе мужчина украл 30 мобильных телефонов и выручку из салона сотовой связи

Новости Беларуси. В Кобрине задержан мужчина, который подозревается в краже мобильных телефонов из салонов сотовой связи.
По информации МВД, в октябре в Кобринский РОВД обратилась 43-летняя сотрудница салона сотовой связи. Женщина сказала, что не смогла ключом отпереть замок павильона, дверь оказалась открытой.
Внутри салона оказались разбитые витрины. Пропали 30 мобильных телефонов разных марок, планшет и более 12 600 рублей выручки.
Была установлена личность подозреваемого. Это оказался 35-летний житель Пинска. По его месту жительства обнаружили один из украденных телефонов. Мужчина сказал, что 23 телефона продал 50-летнему знакомому и скрыл правду об их криминальном происхождении.
Подозреваемый задержан. Его действиям будет дана правовая оценка. Часть похищенного изъята.
Розыск мужчины осложнял ряд обстоятельств – магазин не был оборудован сигнализацией и системой видеонаблюдения, отсутствовали защитные роллеты – это позволило проникнуть в помещение путем подбора ключа.
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