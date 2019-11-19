Неизвестный с ножом проник в квартиру на улице Каменногорской. Мужчину ищут

Новости Беларуси. Следователи ищут неизвестного мужчину, подозреваемого в разбое, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На улице Каменногорской он проник в одну из квартир многоэтажки.
Новости Беларуси. Следователи ищут неизвестного мужчину, подозреваемого в разбое, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На улице Каменногорской он проник в одну из квартир многоэтажки.
Предположительно, при себе у него был нож. В тот момент внутри находились дети. Возбуждено уголовное дело.
Если человек на видео вам знаком, позвоните в милицию.