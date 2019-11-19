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Неизвестный с ножом проник в квартиру на улице Каменногорской. Мужчину ищут

19 ноября 2019 15:38
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Новости Беларуси. Следователи ищут неизвестного мужчину, подозреваемого в разбое, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На улице Каменногорской он проник в одну из квартир многоэтажки.

Неизвестный с ножом проник в квартиру на улице Каменногорской. Мужчину ищут-1

Неизвестный с ножом проник в квартиру на улице Каменногорской. Мужчину ищут-3

Предположительно, при себе у него был нож. В тот момент внутри находились дети. Возбуждено уголовное дело.

Если человек на видео вам знаком, позвоните в милицию.

Неизвестный с ножом проник в квартиру на улице Каменногорской. Мужчину ищут-6

# Нападение # происшествия # Фотофакт

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