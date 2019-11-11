Прямой эфир

В Витебске задержаны иностранцы, которые подозреваются в хищении с банковских карт

11 ноября 2019 10:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебске задержана группа иностранцев, которая похищала деньги с банковских карт белорусов. 

Как сообщает МВД Беларуси, практически по всем регионам республики прошла волна хищений. Жертвами оказались продавцы, которые работали на онлайн-площадках. Под подозрение правоохранителей попала группа иностранцев, в которую входили люди от 15 до 37 лет. 

Когда фигуранты в очередной раз приехали в Беларусь, они были задержаны на съёмной квартире в Витебске. 

Подозреваемые действовали по одной схеме. Во время звонка участник группы представлялся индивидуальным предпринимателем и говорил, что хочет купить товар для своего интернет-магазина. Звонивший предлагал оплатить покупку банковским переводом, а потом забрать её самостоятельно или курьером. 

Чтобы подтвердить перевод денег, фигурант просил идентификационный номер паспорта собеседника и коды, приходившие на телефон. После этого подозреваемый получал доступ к интернет-банкингу жертвы и похищал деньги с карт-счёта. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение путём использования компьютерной техники». В настоящее время установлены четыре факта хищения, однако предполагается, что потерпевших намного больше. В Минске к правоохранителям обратились около 50 человек, у которых деньги были похищены аналогичным образом. 

В прошлом месяце сообщалось о задержании в Минске двух молодых людей, которые подозревались в мошенничестве. 

Они просили у детей телефоны и оформляли микрозаймы – подробности здесь

# Мошенничество # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске спасатели потушили цех по производству антифриза и тормозных жидкостей
11 ноября 2019 08:31

В Минске спасатели потушили цех по производству антифриза и тормозных жидкостей

Под Слонимом при столкновении с грузовиком пострадал водитель такси
11 ноября 2019 08:14

Под Слонимом при столкновении с грузовиком пострадал водитель такси

В Гомеле нетрезвый бесправник на Citroen пытался скрыться от экипажа ГАИ
10 ноября 2019 09:21

В Гомеле нетрезвый бесправник на Citroen пытался скрыться от экипажа ГАИ