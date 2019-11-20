В Мозырском погранотряде обнаружено тело военнослужащего с признаками суицида

Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает причины и обстоятельства смерти военнослужащего срочной службы в Мозырском пограничном отряде.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет, 20 ноября ночью было обнаружено тело молодого человека с признаками суицида.

20-летний ефрейтор срочной службы был призван в органы пограничной службы в ноябре прошлого года.

Военнослужащего характеризовали положительно, он имел поощрения от командования части, в том числе благодарность за разумную инициативу и усердия, которые были проявлены при несении службы, решительные действия по обнаружению и задержанию нарушителя границы, а также высокие показатели по службе за третий квартал 2019 года.

В сообщении сказано, что после окончания срочной военной службы парень планировал остаться на службу по контракту. В ноябре этого года военнослужащий прибыл из основного отпуска. Его молодой человек проводил дома.

Командование Госпогранкомитета выражает соболезнования родным и близким военнослужащего.