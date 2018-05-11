В Минске на улице Зыбицкой девушка станцевала на BMW. Её разыскивает милиция

Новости Беларуси. Правоохранителями разыскивается девушка, танцевавшая на BMW.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, около 23 часов 2 мая на улице Зыбицкой молодая женщина танцевала возле автомобиля BMW 640i. Позже девушка взобралась на багажник машины, чем нанесла повреждения ТС.

С заявлением в милицию обратился владелец BMW. Действия гражданки попали на камеры видеонаблюдения.

Предполагается, что девушке 20-25 лет. Она среднего телосложения, у неё тёмно-русые волосы. На ней были чёрные штаны, белая майка с чёрной полосой. При себе имела солнцезащитные очки.

Если вы обладаете какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщите об этом по телефонам: (8017) 288−02−02; (8029) 173−15−75 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.

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