Прямой эфир

В Минске на улице Зыбицкой девушка станцевала на BMW. Её разыскивает милиция

11 мая 2018 12:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правоохранителями разыскивается девушка, танцевавшая на BMW.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, около 23 часов 2 мая на улице Зыбицкой молодая женщина танцевала возле автомобиля BMW 640i. Позже девушка взобралась на багажник машины, чем нанесла повреждения ТС.  

С заявлением в милицию обратился владелец BMW. Действия гражданки попали на камеры видеонаблюдения.  

Предполагается, что девушке 20-25 лет. Она среднего телосложения, у неё тёмно-русые волосы. На ней были чёрные штаны, белая майка с чёрной полосой. При себе имела солнцезащитные очки.  

Если вы обладаете какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщите об этом по телефонам: (8017) 288−02−02; (8029) 173−15−75 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.  

Весной 2018 года нетрезвая 19-летняя студентка поцарапала семь автомобилей. 

Девушка проводила по ним ногтями – здесь подробнее.  

# Хулиганство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
21 год колонии усиленного режима: Верховный суд вынес приговор убийце девушки из Могилева
11 мая 2018 11:47

21 год колонии усиленного режима: Верховный суд вынес приговор убийце девушки из Могилева

В Шарковщинском районе 1,5-годовалая девочка выпила кислоту. Ребёнок в реанимации
11 мая 2018 11:31

В Шарковщинском районе 1,5-годовалая девочка выпила кислоту. Ребёнок в реанимации

Откаты на 4,5 миллиона долларов: подробности финансового преступления первого зампредседателя Белокоопсоюза
10 мая 2018 19:33

Откаты на 4,5 миллиона долларов: подробности финансового преступления первого зампредседателя Белокоопсоюза