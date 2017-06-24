Гибель студента на станции Минск-Сортировочный: что известно о трагедии

Новости Беларуси. Трагедия в Минске унесла жизнь 20-летнего парня. Его товарищ с многочисленными ожогами доставлен в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таковы последствия удара током на железной дороге. Кто виноват и что стало причиной несчастного случая?

Александр Лучонок, СТВ:

Минувшей ночью на железнодорожной станции Минск-Сортировочный произошел трагический инцидент. Два молодых человека пытались перелезть через цистерну, находящуюся на железнодорожных путях. В результате получили удар током от контактной сети. Один из них скончался на месте.