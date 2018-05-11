СК: в Шарковщинском районе девочка отравилась кислотой. 1,5-годовалый ребёнок в реанимации

Новости Беларуси. Утром 10 мая в Шарковщинском районе маленькую девочка доставили в реанимацию.

По сведениям УСК по Витебской области, девочка была дома вместе с мамой и бабушкой. На тумбочке полуторагодовалая малышка нашла бутылку из-под жидкого мыла и выпила часть содержимого.

Мать увидела произошедшее, промыла девочке рот водой и вызвала скорую помощь. Пострадавшую доставили в реанимацию с отравлением и химическим ожогом внутренних органов. Девочка в тяжёлом состоянии.

Согласно предварительным данным, в бутылке находилась кислота для чистки труб.

Проводятся следственные действия. Назначена судмедэкспертиза. Семья малышки характеризуется положительно.

Весной 2018 года в Витебской области ребёнок отравился кислотой.