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СК: в Шарковщинском районе девочка отравилась кислотой. 1,5-годовалый ребёнок в реанимации

11 мая 2018 13:04
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Новости Беларуси. Утром 10 мая в Шарковщинском районе маленькую девочка доставили в реанимацию.  

По сведениям УСК по Витебской области, девочка была дома вместе с мамой и бабушкой. На тумбочке полуторагодовалая малышка нашла бутылку из-под жидкого мыла и выпила часть содержимого.  

Мать увидела произошедшее, промыла девочке рот водой и вызвала скорую помощь. Пострадавшую доставили в реанимацию с отравлением и химическим ожогом внутренних органов. Девочка в тяжёлом состоянии.  

Согласно предварительным данным, в бутылке находилась кислота для чистки труб.  

Проводятся следственные действия. Назначена судмедэкспертиза. Семья малышки характеризуется положительно.  

Весной 2018 года в Витебской области ребёнок отравился кислотой.  

Девочку госпитализировали – здесь подробнее.  

# Отравления # происшествия

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