21 год колонии усиленного режима: Верховный суд вынес приговор убийце девушки из Могилева

Новости Беларуси. 21 год колонии усиленного режима: Верховный суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Иванов – житель этого города – признан виновным по четырем статьям Уголовного кодекса. Следствие выяснило: в 2009 году он убил 22-летнюю могилевчанку в ее собственном доме, нанеся жертве 41 ножевое ранение. Злоумышленник похитил ценные вещи, а перед уходом включил газовые конфорки. Однако аварийная служба предотвратила трагедию. Суд обязал обвиняемого также выплатить 300 тысяч рублей компенсации родственникам убитой.