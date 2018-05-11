21 год колонии усиленного режима: Верховный суд вынес приговор убийце девушки из Могилева
Новости Беларуси. 21 год колонии усиленного режима: Верховный суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юрий Иванов – житель этого города – признан виновным по четырем статьям Уголовного кодекса. Следствие выяснило: в 2009 году он убил 22-летнюю могилевчанку в ее собственном доме, нанеся жертве 41 ножевое ранение. Злоумышленник похитил ценные вещи, а перед уходом включил газовые конфорки. Однако аварийная служба предотвратила трагедию. Суд обязал обвиняемого также выплатить 300 тысяч рублей компенсации родственникам убитой.
Сергей Григель, старший прокурор отдела Генеральной прокуратуры Беларуси:
Данный приговор постановлен в целом в соответствии с позицией стороны обвинения, то есть Генеральной прокуратуры. Полагаем, что это законный, справедливый приговор. По данному делу было исследовано значительное количество доказательств, значительный массив объективных данных, как вы все могли в этом убедиться. В том числе и новые, полученные в 2017 году, в том числе благодаря появлению новых экспертных возможностей.
В 2010 году злоумышленника оправдали из-за недостатка улик. Однако отец убитой обратился к президенту Беларуси, и уголовное дело возобновили. Добавлю, приговор вступил в силу сегодня и обжалованию не подлежит.