Молодая женщина и ее 2-летний сын отравились угарным газом в Столбцовском районе

Новости Беларуси. Трагедией едва не закончилось нарушение правил эксплуатации водонагревательного оборудования в Столбцовском районе. В квартире самовольно перенесли дымоход газовой колонки в вентиляционный канал.



24-летняя женщина и ее двухлетний сын отравились угарным газом.

И мама, и ребенок госпитализированы.

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:

01. 02. 2016 г. в 20-55 поступило сообщение о госпитализации с отравлением угарным газом гражданки 1992 г.р., находится в отпуске по уходу за ребенком, и ее сына 2014 г.р., полученным в результате самовольного переноса трубы отвода продуктов горения газового водонагревателя из дымохода в вентиляционный канал квартиры двухквартирного жилого дома в д. Новый Свержень Столбцовского р-на Минской области.

Напомним, неделю назад в Борисове произошла шокирующая трагедия. В пятиэтажке погибли шесть человек. Пожилая пара и пара с детьми. Сразу две семьи. Прямо в собственных квартирах.