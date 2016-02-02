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Молодая женщина и ее 2-летний сын отравились угарным газом в Столбцовском районе

02 февраля 2016 07:07
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Новости Беларуси. Трагедией едва не закончилось нарушение правил эксплуатации водонагревательного оборудования в Столбцовском районе. В квартире самовольно перенесли дымоход газовой колонки в вентиляционный канал.

24-летняя женщина и ее двухлетний сын отравились угарным газом.

И мама, и ребенок госпитализированы.  

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:
01. 02. 2016 г. в 20-55 поступило сообщение о госпитализации с отравлением угарным газом гражданки 1992 г.р., находится в отпуске по уходу за ребенком, и ее сына 2014 г.р., полученным в результате самовольного переноса трубы отвода продуктов горения газового водонагревателя из дымохода в вентиляционный канал квартиры двухквартирного жилого дома в д. Новый Свержень Столбцовского р-на Минской области.

Напомним, неделю назад в Борисове произошла шокирующая трагедия. В пятиэтажке погибли шесть человек. Пожилая пара и пара с детьми. Сразу две семьи. Прямо в собственных квартирах.

Борисовская трагедия: как две семьи могли умереть от отравления газом и кто за это ответит. Подробнее здесь

# происшествия # Несчастный случай

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