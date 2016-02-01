Клиенты турфирмы «Аврора тур» остались без денег и путевок, а директора разыскивает милиция

Новости Беларуси. Громкий скандал с туроператором «Аврора тур». Фирма взяла деньги клиентов, но на отдых люди так и не попали. Теперь вместо солнечной Доминиканы потерпевшие проводят свой отпуск в милиции и судах. Как это бывает обычно в таких случаях, туристов подкупила цена – почти на тысячу долларов меньше, чем в среднем по рынку. Кстати, путевки от «Аврора тур» агенты продавали не только в Минске, но и в областных и районных центрах.

Ольга Монахова, потерпевшая:

На четверых 50 миллионов.

Эти деньги на отдых на сказочных Карибах Ольга Борисовна копила пять лет. Несколько недель назад подвернулась путевка, что называется, по сладкой цене – чуть ли не в два раза ниже средней стоимости на рыке. Но сказке не суждено было сбыться. Когда турфирма вовремя не вернула паспорт с визой, а директор несколько дней не выходила на связь, пришлось бить тревогу.

Ольга Монахова, потерпевшая:

Мы приехали в фирму, там никого нет, люди под дверями толпятся. Тогда стали узнавать у юриста, у кого может быть наш паспорт. Нам сказали одну фирму, мы туда поехали, там паспорт лежал, конечно, никуда не отправленный. И денег не было, которые мы отдавали за визу. Потом дочка поехала с подругой к ним. Стало все понятно.

Директор ответила, что деньги семьи Монаховых пошли на оплату совсем другого тура, а запланированный отдых придется отложить. Получается, что фирма жила в кредит.

С подобными жалобами в милицию обратились уже 20 человек. Скорее всего, потерпевших будет больше. Заявления пока поступили только от физических лиц. Но убытки понесли и турагенства, которые пользовались услугами «Аврора тур» как посредника. Да и многим все-таки удалось улететь по сказочной цене в Доминикану и Мексику. Им уже проблематично вернуться. Во многих отелях не ждали гостей из Беларуси. Турфирма не выкупила и билеты на обратные рейсы.

Леонид Ушенин, пресс-офицер Октябрьского РУВД Минска:

Проводятся розыскные мероприятия по установлению местонахождения директора турфирмы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки материалы будут направляться в районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки.

Где точно находится директор турфирмы, пока неизвестно. В компании говорят, что Татьяна Еремина в больнице. Внятных объяснений, что происходит, в агентстве тоже дать не смогли. Юрисконсульт «Аврора тур» отмечает, что фактически все дела Татьяна вела самостоятельно, а в последнее время ее бизнес дал трещину – компания была на грани банкротства.

Виталий Евдокимов, юрисконсульт туристического оператора «Аврора тур»:

Звонили компании агентства, что она была должна за туры. Либо ее подставили, как я понимаю. Была компания одна небезызвестная. Они якобы должны были выкупить у нас на достаточно серьезную сумму денег авиабилеты. По сути, где-то дней 20 нам не платили за этот договор. Видимо, это стало причиной того, что она не смогла закрыть все свои финансовые обязательства, поэтому пошла такая лавина.

Многие потерпевшие, как и Ольга Борисовна, не раз пользовались услугами этой турфимы. Никогда нареканий не было. Офисы компании есть еще в Гродно и в Березе. А на сайте много положительных отзывов. Но эксперты отмечают, что туристов в первую очередь должна была насторожить сильно заниженная стоимость туров.

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Этот туроператор не был сертифицирован. При сертификации наши специалисты проверяют, как формируется тур, его безопасность. А в этой цепочке получилась сделка с мошенником. Это единичный случай, никакой цепной реакции у нас не будет.

Сотрудники туристической компании уже уволены. Есть информация, что в ближайшее время туроператор объявит себя банкротом. В любом случае обещанный сказочный отдых, если и станет явью, то уже совсем нескоро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.