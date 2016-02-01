9-летнюю дочь задушил, 17-летнего сына убил молотком: подробности трагедии в Мозыре

Новости Беларуси. Шокирующее преступление на Гомельщине. В Мозыре отец убил собственных детей. В одной из многоэтажек оперативники обнаружили 9-летнюю девочку — она была задушена. И ее 17-летнего брата — парень погиб от ударов молотком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщил об убийстве сам отец, который, как установили позже эксперты, был пьян. После звонка мужчина попытался свести счеты с жизнью — выпрыгнул с 4 этажа.

Но остался жив. Возбуждено уголовное дело.

Мария Кривоногова, официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области:

При осмотре квартиры в ней были обнаружены тела 9-летней девочки и ее 17-летнего брата с признаками насильственной смерти. После звонка в милицию мужчина предпринял попытку суицида, выпрыгнув с балкона. С телесными повреждениями различной степени тяжести он был доставлен в реанимационное отделение. На данный момент следователи в рамках расследования уголовного дела допрашивают свидетелей, устанавливают мотив совершения преступления.