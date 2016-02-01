Три взрыва в пригороде Дамаска унесли жизни уже 76 человек, 110 ранены

Новости Сирии. Число жертв террористической атаки в пригороде сирийского Дамаска неумолимо растет. Погибло 76 человек, 110 ранено. И эти цифры не окончательные. Состояние многих оценивается как крайне тяжелое.

Три взрыва прогремело в шиитском квартале столицы Сирии накануне. Ответственность за нападения уже взяла на себя группировка «Исламское государство». 1 февраля на востоке страны экстремисты подорвали газопровод, питавший сразу две электростанции.

В Женеве представители сирийского МИДа уже назвали теракт в Дамаске попыткой сорвать переговоры. Встреча правительства Сирии и оппозиционных сил стартовала в минувшую пятницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.