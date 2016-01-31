Борисовская трагедия: как две семьи могли умереть от отравления газом и кто за это ответит

Новости Беларуси. Казалось бы, банальная, и, как снова выяснилось, жизненноважная безопасность на этой неделе вышла на первое место. И сейчас наиболее обсуждаемая тема семидневки – борисовская трагедия. Та самая ночь со среды на четверг унесла жизни шести человек. Две семьи на соседних этажах не проснулись утром, предположительно, из-за утечки угарного газа из газовой колонки. Так ли было на самом деле и кто за это ответит, еще предстоит выяснить.

Лампада, гвоздики и звенящая тишина. В этой истории по-прежнему больше вопросов, чем ответов. Больно и тяжело поверить. Так скажут те, кто потерял близких.

Потеря не только для родных. Трудно говорить и тем, кто жил бок о бок с погибшими.

На неделе вся страна была шокирована: в борисовской пятиэтажке погибли шесть человек. Пожилая пара и пара с детьми. Сразу две семьи. Прямо в собственных квартирах.

Мы находимся в том самом, первом, подъезде. Здесь на третьем этаже жила чета пенсионеров, этажом ниже – погибшая семья. Даже страшно представить, что же происходило за закрытой и уже опечатанной дверью. Ведь наверняка это был обычный день с домашними хлопотами и мелкими житейскими радостями. А пока текла такая тихая размеренная жизнь, из нее до ужаса тихо уходили люди.

Вечер 27 января. Сын пожилой пары решил проведать родителей, но те не отвечали на многочисленные звонки. Дальше – дверь вскрывали уже спасатели. В квартире пахло газом, а супруги были мертвы. Никто не ответил и в съемной квартире под № 4. 10-летний Миша, 17-летняя Полина, их родители и любимая овчарка уснули и не проснулись.

Новости в бывшем военном городке разносятся быстро. Всю ночь не спали жильцы дома, учителя погибших детей. Всю ночь на месте трагедии работали следователи и криминалисты.

Алексей Волков, первый заместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь:

Следствием рассматриваются различные версии происшедшего, в том числе неисправность газового оборудования. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 428 Уголовного Кодекса Республики Беларусь «Служебная халатность».

Пятиэтажка на улице Днепровской. Старый дом с газовыми колонками. Без них никак, ведь здесь попросту не предусмотрено горячее водоснабжение. Анастасия живет на четвертом этаже, аккурат над квартирами, в которых погибли люди. Приторный запах газа мать маленького ребенка уловила еще утром.

Анастасия, соседка погибших:

Голова кружилась, все в глаза троилось, шум в ушах очень сильный, сильная головная боль. В 7:30 я вызвала газовую службу первый раз. Приехали газовики. Сказали, что запах бутана есть, но это не утечка газа. Подписывайте, все у нас хорошо, нет причин для беспокойства. И уехали.

В этот день она еще раз обратиться по № 104 и не раз вызовет мастеров местного ЖЭСа. Но ни у одной из служб так и не возникнет подозрений. А после скажут: смертельную опасность уловить обычным прибором для определении утечки было невозможно. Ведь последний ориентирован на газ природный, а здесь, возможно, совсем другая история.

Юрий Куклицкий, генеральный директор УП «Минскоблгаз»:

Возможной причиной гибели людей, по нашему мнению, является отравление угарным газом вследствие нарушения в работе дымовых и вентиляционных каналов.

Угарный газ выделяется при горении газа природного и обычно уходит в дымовой канал. Но если последний заблокирован, может произойти непоправимое: газ пойдет в помещение.

Отравление угарным газом – самая вероятная причина трагедии. У него нет ни цвета, ни запаха, зато есть разрушительная сила.

Павел Хатько, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации Борисовской центральной районной больницы:

Даже при концентрации 0,3%, самой незначительной, смерть может наступить через 30 минут. При концентрации 1,2% в воздухе смерть наступает после двух-трех вдохов.

Что примечательно, погибшую семью обнаружили в естественных позах. Но делать выводы до результатов официальных экспертиз пока не стоит. Как и сбрасывать со счетов все версии.

Аркадий Сушкин, директор предприятия «Борисовгаз»:

Работы были выполнены по проведению герметичности внутридомового газопровода, где не подтвердилось наличие утечки газа. Плюс к этому был проведен отбор пробы газа для проведения анализа одоризации.

Газовыми колонками оснащено около полутора тысяч квартир в Борисове. По этим адресам, профилактики ради, на неделе прошлась профильная служба.

Кстати, такие осмотры регулярны. Специалисты проверяют оборудование на предмет утечки природного газа. Следом – обязательный тест для вентиляционного канала и дымового, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но несмотря на проверки, жителям дома напротив роковой пятиэтажки не по себе. Сегодня у этих женщин одна просьба.

Наталья Савченко и Ольга Гуркова:

Чтобы нам эти колонки газовые убрали. Мы теперь боимся включать колонки, после этого случая. Эти трубы проложить, колонки убрать и все. Чтобы была горячая вода, и не будет у нас больше таких случаев.

Тем временем до сих пор непонятно, почему же так нелепо оборвались жизни. Вопиющая халатность либо роковая случайность. Родственникам, да и всем, остается ждать.

Первые результаты экспертиз должны появиться в ближайшие дни. Это хотя бы минимально прольет свет. А пока он есть лишь в лампаде у того самого, первого, подъезда.