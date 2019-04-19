Под Минском столкнулись Volkswagen и УАЗ. Пострадали три ребёнка

Новости Беларуси. 18 апреля под Минском произошла авария, в которой пострадали трое детей.

Как сообщает УГАИ МВД Беларуси, женщина за рулём Volkswagen Touran двигалась по автодороге М-14. Съезжая с трассы в районе выезда на дорогу Сёмков Городок – Казеково, водитель не пропустила УАЗ.

В ДТП травмы получили дети управлявшей Volkswagen женщины. 6-летняя девочка, 4-летний и 2-летний мальчики были госпитализированы. С телесными повреждениями в больницу был доставлен и 35-летний пассажир УАЗа.

На неделе в Минске BMW сбил трёх человек на остановке.