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Под Минском столкнулись Volkswagen и УАЗ. Пострадали три ребёнка

19 апреля 2019 08:29
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Новости Беларуси. 18 апреля под Минском произошла авария, в которой пострадали трое детей.  

Как сообщает УГАИ МВД Беларуси, женщина за рулём Volkswagen Touran двигалась по автодороге М-14. Съезжая с трассы в районе выезда на дорогу Сёмков Городок – Казеково, водитель не пропустила УАЗ.  

В ДТП травмы получили дети управлявшей Volkswagen женщины. 6-летняя девочка, 4-летний и 2-летний мальчики были госпитализированы. С телесными повреждениями в больницу был доставлен и 35-летний пассажир УАЗа.  

На неделе в Минске BMW сбил трёх человек на остановке.  

У иномарки была «лысая» резина – здесь подробности.  

# Авария в Минской области # происшествия

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