Могилёвская область: кассир банка ограбила детей-сирот на $10 тысяч

Новости Беларуси. Жертвами мошенницы в Могилевской области стали дети-сироты местной школы-интерната.

Кассир «Белагропромбанка» похитила со счетов 10 ребят более $10 тысяч.

Александр Белицкий, зампрокурора Минской области старший советник юстиции:

Бывший специалист расчетно-кассового центра филиала ОАО «Белагропромбанк» одного из райцентров Могилевской области, являясь материально ответственным лицом, в 2010-2011 годах незаконно, не имея права авторизации на проведение операций с банковскими счетами, вводила от имени вкладчиков банка в компьютерную систему филиала заведомо ложную информацию о том, что вклады используются их держателями. Проводив таким образом фиктивные банковские операции, работница банка похитила более $10 тысяч.

Чтобы скрыть свои действия, женщина вносила заведомо ложные сведения в расходно-кассовые ордера, расписывалась в документах тоже сама: и за вкладчика, и за контролера, и за ответственного исполнителя и кассира.

Мошенница задержана и заключенf под стражу. С работы - уволена.

Уже бывшей сотруднице банка предъявлено обвинение в хищении имущества путем использования компьютерной техники, совершенном в крупном размере, и в служебном подлоге, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212 и ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Беларуси.

Ей грозит от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией или без конфискации.

Предварительное следствие по уголовному делу проводит следственное управление УСК Беларуси по Минской области.

К слову, сотрудник одного из банков Минска, похитивший $740 тысяч долларов, получил 4 года тюрьмы.

Скандал разразился в одном из столичных банков осенью 2012 года. 54-летний работник финансового учреждения похитил из банковских ячеек почти миллион долларов, чтобы купить дочке квартиру. Смотрите видео.