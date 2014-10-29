В Дрогичине 18-летняя девушка «нечаянно» упала с 8 этажа и разбилась

Новости Беларуси. Следственный комитет по Брестской области проводит проверку по факту гибели 18-летней жительницы деревни Вулька-Попинская, которая 27 октября выпала из окна лестничной клетки 8 этажа в Дрогичине.

На бетонной перемычке между этажами девушка сидела с телефоном в руках.

Именно там ее увидел один из жителей дома, который в это время вышел покурить.

Мужчина пытался уговорить девушку слезть и та, казалось, уже была готова вернуться на балкон, но не удержалась и упала на землю.

Смерть наступила моментально.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. Одна из них - суицид. Хотя очевидцы утверждают - несчастный случай.

Борис Осовцов, начальник РОСК:

Судя по высказываниям очевидцев, ее поступок напоминает браваду. Ведь девушка звонила кому-то по телефону. Вероятно, она хотела таким образом пошутить.

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