Сотрудник банка с зарплатой более миллиона долларов был отстранён от должности за кражу бутербродов

Успешный банкир был временно отстранен, предположительно, после кражи бутербродов из столовой для персонала. В прошлом месяце 31-летний Парас Шах, который, вероятно, получал семизначную зарплату, был вынужден на какой-то срок покинуть должность главы в Citigroup по высокодоходной торговле облигациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Как сообщает Daily Mail, банк временно отстранил Параса после многочисленных обвинений в краже продуктов из штаб-квартиры в Кэнэри-Уорф в восточном Лондоне. Неясно, сколько бутербродов господин Шах украл, или в течение какого периода эти кражи происходили. Мужчине предъявлены обвинения несмотря на то, что он является одним из крупнейших трейдеров Европы. На сайте Glassdoor, посвященному обзору служащих, указано, что средняя зарплата кредитного трейдера составляет 183 740 фунтов стерлингов (около 240 тысяч долларов), но господин Шах, вероятно, зарабатывал гораздо больше, занимая руководящую должность в Citigroup.

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Источник в банке сообщил информационному агентству Press Association, что лица, занимающие аналогичные должности в других банках, могут получать более 1 миллиона фунтов стерлингов (1,3 млн долларов). Работа господина Шаха заключалась в том, чтобы находить покупателей и продавцов рискованных долгов компании. Согласно его профилю в LinkedIn, он хорошо разбирается в ценных бумагах, торговле и управлении рисками. Его отстранение случилось за несколько недель до того, как сотрудники компании должны были получать ежегодные премии. В профиле господина Шаха можно найти информацию о том, что он учился в гимназии Латимер в Эдмонтоне на севере Лондона, а в 2010 году окончил Батский университет по специальности экономист. В том же году он присоединился к программе подразделения HSBC по торговле ценными бумагами с фиксированным доходом и провел в банке семь лет. В 2017 году начал работу в Citigroup. Также в профиле господина Шаха говорится, что всего лишь после двух месяцев работы на новом месте он поднялся по карьерной лестнице до поста главы по высокодоходной торговле в кредит в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. На его страница в Фейсбуке указано, что он любит экзотический отдых, а в записях можно увидеть, что он посетил Петру в Иордании и Мачу-Пикчу в Перу. Его нельзя назвать первым банкиром, которому обвинения в личностных проступках доставили неприятности.

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