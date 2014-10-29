12-летняя школьница умерла, подавившись жвачкой на уроке физкультуры

Новости России. Эта история наверняка заставит родителей, учителей и, главное, самих учащихся задуматься.



Трагедия произошла в Ленинградской области. Жизнь ученицы шестого класса оборвалась во время урока физкультуры.

Одноклассники предполагают, что девочка выполняла упражнения со жвачкой во рту. В какой-то момент девочка упала на пол и ударилась головой.

Медработник пытался оказать девочке первую помощь, но она скончалась до приезда скорой. Судя по всему, жвачка попала в дыхательные пути.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. По данным следствия, каких-либо противопоказаний для занятий физкультурой у ребенка не было.

Между тем, в одной Москве в год употребляется более трех тонн ароматной резины. А в составе жевательной резинки 100% химии.

Основа жевательной резинки – каучук. Если раньше жвачки делали из смолы, то сегодня ее полностью заменили синтетическими полимерами. Кстати, вкус, цвет и аромат продукту придают десятки пищевых добавок. Несколько лет назад ученые пришли к шокирующему выводу: жвачка развивает болезнь, после которой человек остается без зубов. Подробнее вы узнаете из видео.