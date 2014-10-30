В США военный самолет разбился при приземлении на шоссе: погиб пилот

Новости США. В США потерпел крушение военный самолет. По предварительным данным, пилот погиб. Инцидент произошел неподалеку от авиационной базы в штате Калифорния.

Небольшой самолет американских военно-воздушных сил, предназначенный для полетов на близкие расстояния, разбился при посадке. Летчик пытался приземлиться на шоссе, однако потерял управление и машина упала в поле.

На место происшествия тут же прибыли медики, пожарные и полиция. Причины аварии пока неизвестны. Проводится расследование инцидента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.