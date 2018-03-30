Минские таможенники обнаружили посылку из Франции с 25 тысячами евро внутри

Новости Беларуси. В Беларусь пытались незаконно ввезти 25 тысяч евро. Деньги были спрятаны в коробках с конфетами. Как сообщает Минская региональная таможня, посылка из Франции предназначалась 27-летнему жителю Минска. В таможенной декларации было заявлено о перемещении конфет и одежды. Стоимость товара указана не была.

Фото: Минская региональная таможня

При проведении таможенного досмотра с использованием рентген-оборудования в двух коробках с конфетами были найдены деньги. Валюта была завёрнута в фольгу и помещена на дно коробок под сладостями.

Фото: Минская региональная таможня

Запрещённые к пересылке в международных почтовых отправлениях деньги изъяты.

Фото: Минская региональная таможня

ГТК напоминает, перемещение валюты в посылках запрещено. Исключение составляют письма с объявленной ценностью, которая в сумме не должна превышать 200 долларов США.

Фото: Минская региональная таможня