Минские таможенники обнаружили посылку из Франции с 25 тысячами евро внутри
Новости Беларуси. В Беларусь пытались незаконно ввезти 25 тысяч евро. Деньги были спрятаны в коробках с конфетами.
Как сообщает Минская региональная таможня, посылка из Франции предназначалась 27-летнему жителю Минска. В таможенной декларации было заявлено о перемещении конфет и одежды. Стоимость товара указана не была.
Фото: Минская региональная таможня
При проведении таможенного досмотра с использованием рентген-оборудования в двух коробках с конфетами были найдены деньги. Валюта была завёрнута в фольгу и помещена на дно коробок под сладостями.
Фото: Минская региональная таможня
Запрещённые к пересылке в международных почтовых отправлениях деньги изъяты.
Фото: Минская региональная таможня
ГТК напоминает, перемещение валюты в посылках запрещено. Исключение составляют письма с объявленной ценностью, которая в сумме не должна превышать 200 долларов США.
Фото: Минская региональная таможня
Возбуждено уголовное дело.
Зимой 2018 года в Беларусь пытались незаконно ввезти швейцарские часы и сумку Chanel.
Цена сумки – 4 тысячи евро (подробнее здесь).