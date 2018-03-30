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Минские таможенники обнаружили посылку из Франции с 25 тысячами евро внутри

30 марта 2018 12:02
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Новости Беларуси. В Беларусь пытались незаконно ввезти 25 тысяч евро. Деньги были спрятаны в коробках с конфетами.  

Как сообщает Минская региональная таможня, посылка из Франции предназначалась 27-летнему жителю Минска. В таможенной декларации было заявлено о перемещении конфет и одежды. Стоимость товара указана не была.  

Минские таможенники обнаружили посылку из Франции с 25 тысячами евро внутри-1

Фото: Минская региональная таможня  

При проведении таможенного досмотра с использованием рентген-оборудования в двух коробках с конфетами были найдены деньги. Валюта была завёрнута в фольгу и помещена на дно коробок под сладостями.  

Минские таможенники обнаружили посылку из Франции с 25 тысячами евро внутри-4

Фото: Минская региональная таможня  

Запрещённые к пересылке в международных почтовых отправлениях деньги изъяты.  

Минские таможенники обнаружили посылку из Франции с 25 тысячами евро внутри-7

Фото: Минская региональная таможня  

ГТК напоминает, перемещение валюты в посылках запрещено. Исключение составляют письма с объявленной ценностью, которая в сумме не должна превышать 200 долларов США.  

Минские таможенники обнаружили посылку из Франции с 25 тысячами евро внутри-10

Фото: Минская региональная таможня  

Возбуждено уголовное дело.  

Зимой 2018 года в Беларусь пытались незаконно ввезти швейцарские часы и сумку Chanel.  

Цена сумки – 4 тысячи евро (подробнее здесь).  

# происшествия # Таможня Беларуси # Видеофакт

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