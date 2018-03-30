В Гродно мужчина ударил женщину по лицу за отказ познакомиться

Новости Беларуси. В Гродно мужчина сломал женщине челюсть после отказа познакомиться.

Как сообщает официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко, случай произошёл в одном из увеселительных заведений города.

42-летний нетрезвый гражданин захотел пообщаться с 35-летней женщиной. Отдыхавшая не имела такого желания и попросила собеседника отойти. На это мужчина ответил ударом в лицо. Женщина получила перелом нижней челюсти.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.149 УК РБ.

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