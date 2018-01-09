Швейцарские часы и сумку Chanel за 4 тысячи евро пытались незаконно ввезти в Беларусь

Новости Беларуси. В начале января белорусские таможенники пресекли три попытки ввоза на территорию ЕАЭС дорогостоящих товаров с нарушением законодательства. По информации Брестской таможни, у ехавшей на BMW из Польши гражданки РБ обнаружили незадекларированную сумку Chanel. Ее стоимость составила около 4 тысяч евро по предоставленной женщиной счет-фактуре VAT.

Фото: Брестская таможня

Через несколько часов москвич пытался ввезти наручные часы Montblanc, цена которых составила 4 тысячи евро. Их стоимость подтверждена товарным чеком. Оба инцидента произошли в пункте пропуска «Варшавский мост».

Фото: Брестская таможня

В пункте пропуска «Домачево» у москвички были обнаружены часы Chopard Happy Sport, стоимость которых составила примерно 6 тысяч евро. Данные были взяты из предоставленных женщиной чеков.

Фото: Брестская таможня