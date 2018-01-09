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Швейцарские часы и сумку Chanel за 4 тысячи евро пытались незаконно ввезти в Беларусь

09 января 2018 12:42
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Новости Беларуси. В начале января белорусские таможенники пресекли три попытки ввоза на территорию ЕАЭС дорогостоящих товаров с нарушением законодательства.

По информации Брестской таможни, у ехавшей на BMW из Польши гражданки РБ обнаружили незадекларированную сумку Chanel. Ее стоимость составила около 4 тысяч евро по предоставленной женщиной счет-фактуре VAT.

Швейцарские часы и сумку Chanel за 4 тысячи евро пытались незаконно ввезти в Беларусь-1

Фото: Брестская таможня

Через несколько часов москвич пытался ввезти наручные часы Montblanc, цена которых составила 4 тысячи евро. Их стоимость подтверждена товарным чеком. Оба инцидента произошли в пункте пропуска «Варшавский мост».

Швейцарские часы и сумку Chanel за 4 тысячи евро пытались незаконно ввезти в Беларусь-4

Фото: Брестская таможня

В пункте пропуска «Домачево» у москвички были обнаружены часы Chopard Happy Sport, стоимость которых составила примерно 6 тысяч евро. Данные были взяты из предоставленных женщиной чеков.

Швейцарские часы и сумку Chanel за 4 тысячи евро пытались незаконно ввезти в Беларусь-7

Фото: Брестская таможня

Все три вещи были изъяты до решения суда. В отношении владельцев начаты административные процессы.

Сотрудники таможни напоминают, что при пересечении границы норма беспошлинного ввоза личного имущества на территорию ЕАЭС составляет 1500 евро и 50 килограмм. При ввозе товаров чаще 1 раза в 3 месяца норма составляет 300 евро и 20 килограмм.

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# происшествия # Государственная граница Беларуси # Фотофакт

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