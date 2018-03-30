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В Оршанском районе мужчина ударил милиционера ножом. Пострадавшего доставили в реанимацию

30 марта 2018 11:15
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Новости Беларуси. 29 марта в Оршанском районе совершено нападение на сотрудника милиции.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, двое правоохранителей прибыли в деревню Химиничи, чтобы проверить одного из местных жителей на предмет причастности к возгоранию дачного дома в деревне Погостик.  

Во время диалога с сотрудниками милиции 48-летний мужчина проявил агрессию. Одному из собеседников гражданин распылил в лицо слезоточивый газ, а другому нанёс несколько ножевых ранений. Затем злоумышленник скрылся в лесу.  

К задержанию подозреваемого привлекли ОМОН и военнослужащих внутренних войск. Через четыре часа мужчину задержали. С собой у него было два ножа.  

Возбуждено уголовное дело.  

В Оршанском районе мужчина ударил милиционера ножом. Пострадавшего доставили в реанимацию -1

Фото: УСК по Витебской области  

По сведениям УСК по Витебской области, место происшествия осмотрено. Назначен ряд экспертиз. С задержанным проводятся следственные действия.  

Раненого милиционера доставили в реанимацию. По словам врачей, его жизнь вне опасности.  

Зимой прошлого года в Минске нетрезвый гражданин РФ напал на сотрудника метрополитена.  

Злоумышленник ударил мужчину по лицу и в живот – здесь подробнее.  

# происшествия # Покушение

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