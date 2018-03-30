В Оршанском районе мужчина ударил милиционера ножом. Пострадавшего доставили в реанимацию

Новости Беларуси. 29 марта в Оршанском районе совершено нападение на сотрудника милиции.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, двое правоохранителей прибыли в деревню Химиничи, чтобы проверить одного из местных жителей на предмет причастности к возгоранию дачного дома в деревне Погостик.

Во время диалога с сотрудниками милиции 48-летний мужчина проявил агрессию. Одному из собеседников гражданин распылил в лицо слезоточивый газ, а другому нанёс несколько ножевых ранений. Затем злоумышленник скрылся в лесу.

К задержанию подозреваемого привлекли ОМОН и военнослужащих внутренних войск. Через четыре часа мужчину задержали. С собой у него было два ножа.

Возбуждено уголовное дело.