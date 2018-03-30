В Кличеве 7-летний мальчик упал в реку. Поиски продолжаются

Новости Беларуси. Днём 29 марта спасателям сообщили об утонувшем в Кличеве ребёнке.

Как сообщает ОСВОД Могилевской области, ребёнок приезжал погостить к бабушке. Днём он пошёл вместе с подругой к реке. Когда мальчик упал в воду, девочка побежала домой и рассказала маме. Тогда же были вызваны спасатели.