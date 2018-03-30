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В Кличеве 7-летний мальчик упал в реку. Поиски продолжаются

30 марта 2018 08:06
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Новости Беларуси. Днём 29 марта спасателям сообщили об утонувшем в Кличеве ребёнке.  

Как сообщает ОСВОД Могилевской области, ребёнок приезжал погостить к бабушке. Днём он пошёл вместе с подругой к реке. Когда мальчик упал в воду, девочка побежала домой и рассказала маме. Тогда же были вызваны спасатели.  

В Кличеве 7-летний мальчик упал в реку. Поиски продолжаются-1

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

По сведениям МЧС Беларуси, 7-летний мальчик упал в реку Ольса. Прибывшие спасатели обследовали акваторию реки ниже по течению предположительного места падения в воду ребёнка. Также было обследовано 300 метров дна реки.  

В Кличеве 7-летний мальчик упал в реку. Поиски продолжаются-4

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Мальчик не найден. Поиски продолжаются.  

Весной 2018 года две девочки пошли делать селфи на Западной Двине.  

Лёд не выдержал, и одна девочка провалилась под лёд (здесь подробности).  

# происшествия # Несчастный случай

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