В Кличеве 7-летний мальчик упал в реку. Поиски продолжаются

Новости Беларуси. Днём 29 марта спасателям сообщили об утонувшем в Кличеве ребёнке.
Как сообщает ОСВОД Могилевской области, ребёнок приезжал погостить к бабушке. Днём он пошёл вместе с подругой к реке. Когда мальчик упал в воду, девочка побежала домой и рассказала маме. Тогда же были вызваны спасатели.
По сведениям МЧС Беларуси, 7-летний мальчик упал в реку Ольса. Прибывшие спасатели обследовали акваторию реки ниже по течению предположительного места падения в воду ребёнка. Также было обследовано 300 метров дна реки.
Мальчик не найден. Поиски продолжаются.
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