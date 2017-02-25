Прямой эфир

Ночью в одном из цехов Скидельского сахарного завода прогремел взрыв: пострадали 5 человек

25 февраля 2017 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по факту чрезвычайного происшествия на Скидельском сахарном комбинате.

Этой ночью в одном из цехов предприятия прогремел взрыв. Пострадали 5 сотрудниц.

С ожогами  разной степени тяжести они госпитализированы и находятся в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночью в одном из цехов Скидельского сахарного завода прогремел взрыв: пострадали 5 человек -1

Возгорания после взрыва не было, однако стены помещения частично деформированы.

Повреждены также окна и двери. Работы в цеху в данное время приостановлены.

На месте происшествия продолжают работать эксперты и следователи. Мы связались по телефону с официальным представителем управления следственного комитета по Гродненской области Сергеем Шершеневичем. У него вся последняя информация.

Ночью в одном из цехов Скидельского сахарного завода прогремел взрыв: пострадали 5 человек -4

Сергей Шершеневич, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области:
По факту служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, возбуждено уголовное дело.

В целях восстановления обстоятельств произошедшего, в том числе причин, допрашиваются руководители предприятия.

Изъята документация по охране труда и техники безопасности, а также технологическая документация по цеху, в котором произошла вспышка пылевоздушной смеси.

Назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении пострадавших работников.

Планируется проведения ряда специальных технических экспертиз, устанавливается размер причиненного предприятию ущерба. 

Ночью в одном из цехов Скидельского сахарного завода прогремел взрыв: пострадали 5 человек -7

# происшествия # Взрыв # Сергей Шершеневич

Другие новости рубрики

Все новости
Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Логойском районе: пострадали два человека
24 февраля 2017 14:10

Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Логойском районе: пострадали два человека

В оздоровительном комплексе «Чайка» в Мядельском районе на пожаре погиб 31-летний мужчина
24 февраля 2017 14:08

В оздоровительном комплексе «Чайка» в Мядельском районе на пожаре погиб 31-летний мужчина

Страшная авария под Лепелем: один человек погиб, трое госпитализированы
24 февраля 2017 10:26

Страшная авария под Лепелем: один человек погиб, трое госпитализированы