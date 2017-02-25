Ночью в одном из цехов Скидельского сахарного завода прогремел взрыв: пострадали 5 человек

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по факту чрезвычайного происшествия на Скидельском сахарном комбинате. Этой ночью в одном из цехов предприятия прогремел взрыв. Пострадали 5 сотрудниц. С ожогами разной степени тяжести они госпитализированы и находятся в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорания после взрыва не было, однако стены помещения частично деформированы.

Повреждены также окна и двери. Работы в цеху в данное время приостановлены. На месте происшествия продолжают работать эксперты и следователи. Мы связались по телефону с официальным представителем управления следственного комитета по Гродненской области Сергеем Шершеневичем. У него вся последняя информация.

Сергей Шершеневич, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области:

По факту служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, возбуждено уголовное дело.