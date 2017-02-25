Ночью в одном из цехов Скидельского сахарного завода прогремел взрыв: пострадали 5 человек
Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по факту чрезвычайного происшествия на Скидельском сахарном комбинате.
Этой ночью в одном из цехов предприятия прогремел взрыв. Пострадали 5 сотрудниц.
С ожогами разной степени тяжести они госпитализированы и находятся в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возгорания после взрыва не было, однако стены помещения частично деформированы.
Повреждены также окна и двери. Работы в цеху в данное время приостановлены.
На месте происшествия продолжают работать эксперты и следователи. Мы связались по телефону с официальным представителем управления следственного комитета по Гродненской области Сергеем Шершеневичем. У него вся последняя информация.
Сергей Шершеневич, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области:
По факту служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, возбуждено уголовное дело.
В целях восстановления обстоятельств произошедшего, в том числе причин, допрашиваются руководители предприятия.
Изъята документация по охране труда и техники безопасности, а также технологическая документация по цеху, в котором произошла вспышка пылевоздушной смеси.
Назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении пострадавших работников.
Планируется проведения ряда специальных технических экспертиз, устанавливается размер причиненного предприятию ущерба.