Брест: 17-летний парень убил 60-летнего соседа, сделавшего ему замечание

Новости Беларуси. Трагедия произошла 23 февраля в одном из многоэтажных домов в микрорайоне Вулька областного центра.

Вечером из квартиры, расположенной на втором этаже, стал доноситься шум и грохот. Семья пенсионеров, живущая этажом ниже, на происходящее никак не реагировала. До тех пор, пока последовал звук от падения разбитого стекла двери, которая ведёт в тамбур к их квартире.

60-летний мужчина вышел на площадку, чтобы успокоить пьяного 17-летнего соседа. В ответ на замечание тот нанёс ему удар ножом в область груди. Пенсионер умер на руках у жены.

В отношении подростка Следственный комитет Республики Беларусь возбудил уголовное дело.

Как выяснилось, 17-летний брестчанин был студентом 2 курса одного из сельскохозяйственных лицеев Брестской области, состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

К несчастью, это далеко не первый случай в Беларуси, когда молодые люди неадекватно и даже агрессивно реагируют на замечание, сделанное со стороны.

Осень 2014 года. Во дворе одного из домов на проспекте Янки Купалы в Гродно семья столкнулась с компанией молодых людей. Они вели себя крайне невоспитанно: распивали спиртные напитки на лавочке возле подъезда, о чем-то громко спорили и ругались матом. Мужчина посчитал своим долгом сделать молодым людям замечание, ведь нецензурную брань слышали его несовершеннолетние дети. Компании такой поворот явно не понравился. В ход пошли кулаки.

Один из парней, 29-летний ранее судимый за кражи местный житель, схватил деревянную палку и несколько раз ударил мужчину по голове.

Весна 2013 года. Гомель. Все началось на крыльце одного из баров города. В полчетвертого ночи мужчины сделали компании несовершеннолетних подростков резонное замечание: «почему те в столь позднее время находятся в питейном заведении?». Интеллектуальных способностей молодых людей хватило лишь на то, чтобы доказать свою взрослость при помощи кулаков и ботинок. Одному из мужчин было нанесено 7 ударов в голову ногой. Подробности драки стали известны благодаря камере наружного наблюдения (смотрите видео). Избиение запечатлено в деталях. Били цинично и жестоко, а когда один из мужчин потерял сознание, хулиган стянул с него куртку, забрал из карманов деньги и мобильный телефон. Закончив разборку, компания уехала на такси, оставив пострадавшего лежать на крыльце.