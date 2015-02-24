178 жилых домов, 14 детских садов и 6 школ в Минске остались на сутки без тепла и горячей воды из-за повреждения трубопровода

Новости Беларуси. В Минске из-за повреждения трубопровода в районе Партизанского проспекта без тепла и горячей воды остались 178 жилых домов, 14 детских садов и 6 школ.

Чтобы устранить неполадки, специалистам понадобятся еще сутки, так что теплоснабжения в Заводском районе не будет до обеда 25 февраля.

Сейчас повреждения устраняют 15 человек из числа персонала Минских тепловых сетей, задействована необходимая техника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Бузо, директор УП «Минские тепловые сети»:

20 февраля мы вскрыли место, участок на этом повреждении, выявили, что повреждение на трубопроводе диаметром тысяча миллиметров. 24 февраля в девять часов произведено отключение данного участка. И планируем закончить работы до 12 часов 25 февраля.