Прямой эфир

178 жилых домов, 14 детских садов и 6 школ в Минске остались на сутки без тепла и горячей воды из-за повреждения трубопровода

24 февраля 2015 17:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске из-за повреждения трубопровода в районе Партизанского проспекта без тепла и горячей воды остались 178 жилых домов, 14 детских садов и 6 школ.

Чтобы устранить неполадки, специалистам понадобятся еще сутки, так что теплоснабжения в Заводском районе не будет до обеда 25 февраля.

Сейчас повреждения устраняют 15 человек из числа персонала Минских тепловых сетей, задействована необходимая техника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Бузо, директор УП «Минские тепловые сети»:
20 февраля мы вскрыли место, участок на этом повреждении, выявили, что повреждение на трубопроводе диаметром тысяча миллиметров. 24 февраля в девять часов произведено отключение данного участка. И планируем закончить работы до 12 часов 25 февраля.

# происшествия # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Александр Бузо

Другие новости рубрики

Все новости
В Чехии мужчина ворвался в ресторан и открыл огонь по посетителям: 9 человек погибли
24 февраля 2015 16:41

В Чехии мужчина ворвался в ресторан и открыл огонь по посетителям: 9 человек погибли

Теракт в Харькове во время шествия по случаю годовщины Евромайдана: хроника событий
23 февраля 2015 17:05

Теракт в Харькове во время шествия по случаю годовщины Евромайдана: хроника событий

Глубокое: на окраине города найден труп 11-классника
23 февраля 2015 14:06

Глубокое: на окраине города найден труп 11-классника