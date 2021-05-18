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На площадке у новостройки в Минске на ногу ребёнка упал бетонный блок

18 мая 2021 15:05
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Новости Беларуси. ЧП на одной из стройплощадок в Минске. У новостройки на ногу ребенка упал бетонный блок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На площадке у новостройки в Минске на ногу ребёнка упал бетонный блок-1

Происшествие случилось на улице Княгининской. Школьнику потребовалась помощь спасателей.

На площадке у новостройки в Минске на ногу ребёнка упал бетонный блок-4

Диспетчеру на пульт 101 позвонил друг пострадавшего подростка. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили ребенка и при помощи гидравлического инструмента извлекли ногу из-под блока. У парня диагностировали перелом ноги, он в больнице.

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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