На площадке у новостройки в Минске на ногу ребёнка упал бетонный блок

Новости Беларуси. ЧП на одной из стройплощадок в Минске. У новостройки на ногу ребенка упал бетонный блок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. ЧП на одной из стройплощадок в Минске. У новостройки на ногу ребенка упал бетонный блок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Происшествие случилось на улице Княгининской. Школьнику потребовалась помощь спасателей.
Диспетчеру на пульт 101 позвонил друг пострадавшего подростка. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили ребенка и при помощи гидравлического инструмента извлекли ногу из-под блока. У парня диагностировали перелом ноги, он в больнице.