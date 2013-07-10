Минчанин заблудился в болотах Столинского района. Его нашли на дереве

Новости Беларуси. Мужчина приехал посмотреть природу Припятского ландшафтного заказника. Позднее время и заболоченная местность сыграли с минчанином злую шутку. По мобильному телефону он вызвал спасателей.

На поиски 39-летнего путешественника ушло около трёх часов. Спасатели обнаружили туриста на дереве. По словам мужчины, ему пришлось залезть на дерево, чтобы не замерзнуть: воды в этом месте – по пояс. Спасатели передали мужчину медикам. В госпитализации он не нуждался.

Напомним, в прошлом году житель Гродненской области целую неделю провёл в лесу, отбиваясь от диких кабанов. Пенсионер Адольф Пузач пошёл в ближайший лес в Мостовском районе за орешником, а обратной дороги уже не нашёл. Первыми тревогу забили соседи. Обыскали всю деревню и ближайший лес, потом обратились в милицию. Всю неделю пенсионер питался травой и зелёными листьями, а на ночлег устраивался в ельнике. На спасение мужчина уже и не надеялся (смотрите видео).