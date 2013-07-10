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ЧП на стройке по пр. Победителей. Погиб 26-летний водитель

10 июля 2013 08:41
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Новости Беларуси. Трагедия на стройплощадке по пр. Победителей в Минске произошла утром 9 июля. Автобетоносмеситель КАМАЗ опрокинулся при подъезде к разгрузке бетона.

26-летний водитель оказался зажат в кабине. Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть молодого человека. Причину ЧП ещё предстоит выяснить.

Напомним, в прошлом году на одной из столичных строек рухнула стрела башенного крана – трое рабочих упали с 15-метровой высоты. В момент обрушения мужчины находились на стреле: занимались монтажом. Все трое получили тяжелые травмы: двое госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи (смотрите видео).
 

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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