В Гомеле полуторагодовалый малыш выпал из окна пятого этажа. Ребёнок чудом остался жив

Новости Беларуси. Полуторагодовалый ребёнок выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Мать всего на несколько минут оставила малыша без присмотра.

В комнате, где находился ребёнок, было открыто окно. Когда женщина вернулась, сына не обнаружила. Она бросилась к окну и увидела малыша на руках у незнакомки.

Как выяснилось позже, ребёнок упал на цветочную клумбу. Здесь его и обнаружила женщина, проходившая мимо. Мальчик с травмами доставлен в реанимацию.

Напомним, весной этого года большой сугроб в Горках Могилёвской области в буквальном смысле слова спас жизнь ребенку. Годовалый мальчик выпал из окна 3 этажа. И всё из-за родительской беспечности. Ребенок залез на подоконник: рядом находился стул и стол. Мать в это время занималась уборкой в квартире и оставила окно на проветривание (смотрите видео).