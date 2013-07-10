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В Гомеле полуторагодовалый малыш выпал из окна пятого этажа. Ребёнок чудом остался жив

10 июля 2013 09:29
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Новости Беларуси. Полуторагодовалый ребёнок выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Мать всего на несколько минут оставила малыша без присмотра.

В комнате, где находился ребёнок, было открыто окно. Когда женщина вернулась, сына не обнаружила. Она бросилась к окну и увидела малыша на руках у незнакомки.

Как выяснилось позже, ребёнок упал на цветочную клумбу. Здесь его и обнаружила женщина, проходившая мимо. Мальчик с травмами доставлен в реанимацию.

Напомним, весной этого года большой сугроб в Горках Могилёвской области в буквальном смысле слова спас жизнь ребенку. Годовалый мальчик выпал из окна  3 этажа. И всё из-за родительской беспечности. Ребенок залез на подоконник: рядом находился стул и стол. Мать в это время занималась уборкой в квартире и оставила окно на проветривание (смотрите видео).

# происшествия # Падение с высоты

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