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В Китае внезапно поднявшаяся река снесла два моста с рабочими и машинами. 6 человек пропали без вести

10 июля 2013 06:27
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Новости Китая. В китайской провинции Сычуань из-за сильного наводнения едва не погибли десятки рабочих. Они возводили мост, когда потоки воды и грязи буквально снесли конструкцию. Люди оказались в бурлящей реке, вода в которую прибывала так быстро, что не было времени на раздумья.

Чтобы вытащить утопающих, спасателям пришлось проявить смекалку. Они натянули трос между двумя экскаваторами и перебросили его через реку с помощью специальной пусковой установки. Эта история завершилась благополучно.

Но вскоре обрушился еще один мост, уже в другом районе той же провинции. Грузовик, легковушка и 3 микроавтобуса, которые в этот момент ехали по нему, оказались в воде. Спасти удалось лишь троих. Как минимум 6 человек считаются пропавшими без вести. В заложниках у водной стихии оказался еще один житель. Он находился в здании, которое вмиг снес бурлящий поток.

Сейчас в зоне бедствия – десятки крупных городов. Повышенный уровень опасности объявлен даже в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наводнение

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