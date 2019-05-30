Минчанин поссорился с сожительницей и поджёг магазин
Новости Беларуси. Ночью 27 мая в Минске был совершён поджог магазина на улице М. Лынькова. Вычислить злоумышленника помогли камеры наблюдения.
По информации ГУВД Мингорисполкома, подозреваемым оказался 65-летний минчанин, злоупотребляющий спиртными напитками.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Причиной поджога стала ссора мужчины с сожительницей, которая подрабатывала сбором макулатуры в магазине. Мужчина не планировал его сжигать – он хотел лишить гражданку источника дохода, поэтому полил растворителем только картон, который женщина складировала около магазина.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Известно, что в 2001 году фигурант был судим за уклонение от содержания детей. Эта судимость на данный момент снята и погашена. Следственный комитет даёт правовую оценку действиям задержанного.
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