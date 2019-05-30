Минчанин поссорился с сожительницей и поджёг магазин

Новости Беларуси. Ночью 27 мая в Минске был совершён поджог магазина на улице М. Лынькова. Вычислить злоумышленника помогли камеры наблюдения. По информации ГУВД Мингорисполкома, подозреваемым оказался 65-летний минчанин, злоупотребляющий спиртными напитками.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Причиной поджога стала ссора мужчины с сожительницей, которая подрабатывала сбором макулатуры в магазине. Мужчина не планировал его сжигать – он хотел лишить гражданку источника дохода, поэтому полил растворителем только картон, который женщина складировала около магазина.

Фото: ГУВД Мингорисполкома