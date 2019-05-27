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Горел продуктовый магазин на ул. Лынькова в Минске

27 мая 2019 19:40
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Новости Беларуси. Ночью в столице горел продуктовый дискаунтер, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Минчане заметили огонь на крыше магазина на Лынькова и вызвали спасателей.

Горел продуктовый магазин на ул. Лынькова в Минске-1

Пламя ликвидировали за полчаса. Огонь повредил кровлю и продукцию. Пострадавших нет.

Горел продуктовый магазин на ул. Лынькова в Минске-4

Вероятной причиной ЧП спасатели считают поджог. Еще один пожар случился накануне вечером в столичной многоэтажке на Горовца. В одной из квартир загорелись вещи. Хозяина спасатели обнаружили без сознания. Мужчину с ожогами доставили в больницу. Эвакуация других жильцов не потребовалась. Основная версия пожара – неосторожное обращения с огнем при курении.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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