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Минчанин подозревается в изготовлении детской порнографии

05 февраля 2019 07:55
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Новости Беларуси. Житель Минска задержан по подозрению в изготовлении детской порнографии.  

Как сообщает Центральный аппарат СК, в сентябре 2018 года правоохранители Украины предоставили белорусским коллегам информацию о том, что на территории Беларуси может находиться пользователь, который, возможно, причастен к изготовлению, рекламированию и распространению детского порно.  

В ходе проверки полученных сведений правоохранителей заинтересовал 40-летний минчанин, который работает руководителем отдела в одной из организаций. 5 февраля 2019 года по подозрению в совершении преступления он был задержан.  

Установлено, что в 2017 году подозреваемый писал сценарии для фильмов порнографического содержания. Изготовлением роликов занимались два жителя Украины, в одном случае в съёмке участвовал пятилетний ребёнок.  

Видеоматериалы размещались на специализированных сайтах с целью продажи. При расчётах фигурант использовал криптокошелек.  

По месту жительства задержанного проведён обыск, изъяты компьютерная техника и электронные носители информации. Ранее гражданин к уголовной ответственности не привлекался.  

Осенью 2017 года в Минске был задержан бобруйчанин, организовавший в минской квартире порностудию.  

Мужчина занимался съёмками полтора года – подробнее здесь.  

# Интернет # происшествия

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