Минчанин подозревается в изготовлении детской порнографии

Новости Беларуси. Житель Минска задержан по подозрению в изготовлении детской порнографии.

Как сообщает Центральный аппарат СК, в сентябре 2018 года правоохранители Украины предоставили белорусским коллегам информацию о том, что на территории Беларуси может находиться пользователь, который, возможно, причастен к изготовлению, рекламированию и распространению детского порно.

В ходе проверки полученных сведений правоохранителей заинтересовал 40-летний минчанин, который работает руководителем отдела в одной из организаций. 5 февраля 2019 года по подозрению в совершении преступления он был задержан.

Установлено, что в 2017 году подозреваемый писал сценарии для фильмов порнографического содержания. Изготовлением роликов занимались два жителя Украины, в одном случае в съёмке участвовал пятилетний ребёнок.

Видеоматериалы размещались на специализированных сайтах с целью продажи. При расчётах фигурант использовал криптокошелек.

По месту жительства задержанного проведён обыск, изъяты компьютерная техника и электронные носители информации. Ранее гражданин к уголовной ответственности не привлекался.

Осенью 2017 года в Минске был задержан бобруйчанин, организовавший в минской квартире порностудию.