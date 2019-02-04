В Смолевичском районе при пожаре погибла 76-летняя пенсионерка

Новости Беларуси. Три пожара произошли в Минской области за минувшие выходные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Смолевичском районе погибла 76-летняя пенсионерка.
Новости Беларуси. Три пожара произошли в Минской области за минувшие выходные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Смолевичском районе погибла 76-летняя пенсионерка.
Дом горел в деревне Потичево. Предварительная версия случившегося – неправильная эксплуатация печи.
На остальных пожарах, к счастью, обошлось без пострадавших. В Заславле горела одноэтажная хозяйственная постройка. Спасатели быстро ликвидировали пожар – повреждена кровля. А в Вилейке ночью огонь серьезно повредил грузовик. Причины происшествий устанавливаются.