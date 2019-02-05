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Навестил бывшую жену. Мужчина пришёл на железнодорожную станцию в Калинковичах с пистолетом

05 февраля 2019 06:45
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Новости Беларуси. На железнодорожной станции в Калинковичах накануне развернулась сцена из блокбастера. Во всяком случае таким героем себя почувствовал местный житель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина пришел в здание с пистолетом и стал угрожать работникам. На место оперативно выехали наряды милиции. Выяснилось, что горожанин решил навестить свою бывшую жену, которая здесь работает. Чем же экс-супруга обязана столь грозному визиту, теперь выясняют следователи. Мужчина задержан. Пистолет, который оказался пневматическим, изъят.

Навестил бывшую жену. Мужчина пришёл на железнодорожную станцию в Калинковичах с пистолетом-1

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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