Навестил бывшую жену. Мужчина пришёл на железнодорожную станцию в Калинковичах с пистолетом

Новости Беларуси. На железнодорожной станции в Калинковичах накануне развернулась сцена из блокбастера. Во всяком случае таким героем себя почувствовал местный житель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина пришел в здание с пистолетом и стал угрожать работникам. На место оперативно выехали наряды милиции. Выяснилось, что горожанин решил навестить свою бывшую жену, которая здесь работает. Чем же экс-супруга обязана столь грозному визиту, теперь выясняют следователи. Мужчина задержан. Пистолет, который оказался пневматическим, изъят.