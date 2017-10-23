32-летний житель Бобруйска организовал порностудию в минской квартире

Новости Беларуси. 32-летний житель Бобруйска организовал по месту жительства в Минске порностудию.
По информации ОИОС ГУВД Мингорисполкома, мужчину задержали.
В студии белорус осуществлял порнографические фото- и видеозаписи с лицами мужского пола. Подобной деятельностью бобруйчанин занимался полтора года: с февраля 2016 по октябрь 2017.
В квартире оперативниками были обнаружены фотоаппараты с порнографическими снимками, SD-карты, оборудование для съемок.
Известно, что отснятые материалы мужчина отсылал за рубеж для распространения на сайтах. За это задержанный получал денежные переводы.
Возбуждено уголовное дело по статье «изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера».
По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.
Несколько лет назад белорусские правоохранители отметили, что намерены усилить борьбу с распространением порнографии в Интернете (подробности здесь).