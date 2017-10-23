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32-летний житель Бобруйска организовал порностудию в минской квартире

23 октября 2017 10:56
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Новости Беларуси. 32-летний житель Бобруйска организовал по месту жительства в Минске порностудию.

По информации ОИОС ГУВД Мингорисполкома, мужчину задержали.

В студии белорус осуществлял порнографические фото- и видеозаписи с лицами мужского пола. Подобной деятельностью бобруйчанин занимался полтора года: с февраля 2016 по октябрь 2017.

В квартире оперативниками были обнаружены фотоаппараты с порнографическими снимками, SD-карты, оборудование для съемок.

Известно, что отснятые материалы мужчина отсылал за рубеж для распространения на сайтах. За это задержанный получал денежные переводы.

Возбуждено уголовное дело по статье «изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера».

По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком  до 4 лет.

Несколько лет назад белорусские правоохранители отметили, что намерены усилить борьбу с распространением порнографии в Интернете (подробности здесь).

# происшествия # Интернет

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