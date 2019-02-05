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В Костюковичах новорождённый мальчик с синяками попал в больницу. Подозревается отец

05 февраля 2019 07:11
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Новости Беларуси. В Костюковичскую районную больницу был госпитализирован новорождённый ребёнок. Предположительно, отец пытался успокоить сына рукоприкладством.  

Как сообщает БЕЛТА, одномесячный малыш мог стать жертвой домашнего насилия. По словам его матери, мальчик плакал и мешал спать. Тогда отец ребёнка решил успокоить сына при помощи силы.  

Множественные ссадины и синяки на лице, шее и грудной клетке обнаружила медсестра во время патронажа. Новорождённого и его мать незамедлительно отправили в больницу. По словам медиков, жизнь ребёнка вне опасности.  

На данный момент нет заключения судмедэкспертизы. Возможно, мальчик будет изъят из семьи. Матери ребёнка 18 лет, отцу – 19, оба родителя являются сиротами, им оказывается психологическая помощь в адаптации к семейной жизни.  

Осенью 2018 года в Жлобинском районе отец избил трёхлетнего сына.  

Мальчику было нанесено не менее семи ударов – подробнее здесь.  

# Насилие # происшествия

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