В Могилёве ночью сгорели две иномарки

Новости Беларуси. Автомобили «Фольксваген» и «Ауди», принадлежащие местному жителю, горели сегодня ночью на станции Голынец Могилевского района. Причину пожара ещё предстоит установить.

Пресс-служба Могилёвского областного управления МЧС:

В результате пожара уничтожен «Фольксваген Каравелла», повреждено лакокрасочное покрытие и салон Ауди А-4.

Аналогичный инцидент произошёл в Горках летом этого года. В огне полыхали две иномарки. В одной из них полностью сгорел салон и моторный отсек, а во второй пострадал только салон. Предполагаемая причина пожара – поджог: на месте происшествия нашли выгоревшую канистру (смотрите видео).