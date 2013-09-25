Прямой эфир

В Могилёве ночью сгорели две иномарки

25 сентября 2013 08:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси.  Автомобили «Фольксваген» и «Ауди», принадлежащие местному жителю, горели сегодня ночью на станции Голынец Могилевского района. Причину пожара ещё предстоит установить.

Пресс-служба Могилёвского областного управления МЧС:
В результате пожара уничтожен «Фольксваген Каравелла», повреждено лакокрасочное покрытие и салон Ауди А-4.

Аналогичный инцидент произошёл в Горках летом этого года. В огне полыхали две иномарки. В одной из них полностью сгорел салон и моторный отсек, а во второй пострадал только салон. Предполагаемая причина пожара – поджог: на месте происшествия нашли выгоревшую канистру (смотрите видео).

# происшествия # Фотофакт # Поджог автомобилей

Другие новости рубрики

Все новости
Поезд «Минск-Москва» сбил насмерть более 50 коров
25 сентября 2013 07:54

Поезд «Минск-Москва» сбил насмерть более 50 коров

В Минске зверски убит подросток. Подозреваемый задержан
24 сентября 2013 17:16

В Минске зверски убит подросток. Подозреваемый задержан

24 сентября движение на первой линии минского метро было остановлено, всех пассажиров эвакуировали
24 сентября 2013 17:15

24 сентября движение на первой линии минского метро было остановлено, всех пассажиров эвакуировали