Поезд «Минск-Москва» сбил насмерть более 50 коров

Новости Беларуси. Оршанский отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели коров на железнодорожном перегоне в Дубровенском районе.

Стадо из 164 коров в ночь с 20 на 21 сентября прорвало электрическую изгородь и вышло на железнодорожное полотно. Пастухи предупредить столкновение животных с поездом не успели. В результате погибли более 50 коров.

Коровы принадлежат производственному кооперативу. Ущерб, причинённый хозяйству, подсчитывается.

Это второй случай массовой гибели животных на железнодорожных путях за прошедший месяц. В августе аналогичный инцидент произошёл в Жабинковском районе Брестской области. Пассажирский поезд «Москва-Париж» раздавил стадо белорусских овец. Погибли восемь овец.

Животные, к несчастью, часто гибнут в дорожно-транспортных происшествиях. В прошлом году пять слонов погибли в результате ДТП в индийском штате Орисса. В стадо, которое переходило железнодорожные пути, врезался поезд. А недавно в Индонезии, пассажирский лайнер, заходя на посадку, выехал за пределы взлётной полосы, где столкнулся с коровой.

Напомним, прошлым летом в Австрии произошёл забавный инцидент с участием стада овец (смотрите видео). Владельцы магазина спортивной экипировки одного из горнолыжных курортов Австрии пришли в замешательство при виде необычных посетителей. 80 овец буквально ворвались в торговый зал. Отметим, случай далеко не первый на этом курорте. В 2011 году магазин спортивной одежды посетила корова. Тогда владелец животного Ганс Шредер оплатил все «покупки», которые успела растоптать или съесть его Лаура.