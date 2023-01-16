В Италии задержали самого разыскиваемого босса мафии

Новости Италии. Итальянская полиция задержала самого разыскиваемого босса мафии, который находился в бегах в течение 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маттео Денаро задержали в клинике Палермо, где он проходил лечение. Мафиози был заочно приговорен к пожизненному заключению за участие в убийстве прокуроров по борьбе с мафией в 1992 году, а также за организацию терактов во Флоренции, Риме и Милане, в результате которых погибли 10 человек. Премьер станы назвала этот арест самой большой победой государства над мафией.